Betrunkener verrät sich durch Fahrweise

Seine Fahrweise hat ihn offenbar verraten: Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer in der Nacht auf Donnerstag in Weingarten erwischt. Wegen Anzeichen von Alkoholeinfluss haben Beamte den Mann gegen 1.25 Uhr in der Doggenriedstraße angehalten, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Atemalkoholtest die Vermutung der Beamten bestätigten, verboten sie ihm die Weiterfahrt. Er wurde von der Polizei angezeigt und hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.