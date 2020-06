Betrunkener stürzt nach Sprung über Schanze

Wind, Wellen, Regen: Fünf Schwanenbabys haben bereits vor dem Schlüpfen, also noch im Ei, einiges mitgemacht. Aber jetzt sind sie da und kuscheln sich im Nest in der Bucht neben dem Langenargener Schloss Montfort mit Vorliebe an Mama oder Papa Schwan.

Dabei sah es für die Familie mehrfach nicht gut aus. An einem Wochenende Anfang Juni kam bei Dauerregen der See dem Nest am Ufer gefährlich nahe. Nachdem besorgte Spaziergänger Alarm geschlagen hatten, errichtete die Feuerwehr Langenargen eine Barriere aus Sandsäcken, um die Tiere und ...