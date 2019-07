Betrunkener Rentner will ausparken: 15 000 Euro Schaden

Durch ein missglücktes Ausparkmanöver hat ein 90-jähriger Mann am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Friedhofstraße andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und Sachschaden in Höhe von mehr als 15000 Euro verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Der Rentner, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, setzte sich nach einem Gaststättenbesuch mit einem vermutlichen Alkoholwert von mehr als 1,5 Promille ans Steuer seines Daimler-Benz, um rückwärts aus einer Parkbucht auszuparken. Hierzu legte an dem Automatikfahrzeug den Rückwärtsgang ein, fuhr anschließend mit Vollgas aus der Parkbucht und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Dieses schoss rückwärts auf die Friedhofstraße und verfehlte zunächst ein parkendes Fahrzeug. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer, der heranfuhr, vermied durch einen Sprung von seinem Fahrrad, vom Auto des Rentners erfasst zu werden. Schließlich stieß der 90-Jährige gegen einen geparkten VW-Caddy und schob diesen zunächst gegen einen Mercedes-Benz und fast gegen eine in diesem Bereich stehende Platane. Dabei blieb der Caddy vorher an einem Randstein hängen, löste sich vom Auto des Unfallverursachers los. Der wiederum stieß zum Abschluss seiner unkontrollierten Rückwärtsfahrt gegen eine andere Platane stieß und kam einen Meter von seiner ursprünglichen Parkplatz entfernt zum Stillstand.

Der 90-jährige Mann erlitt bei der Unfallfahrt leichte Kopfverletzungen. Der 24-jährige Radfahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.