Betrunkener randaliert und verletzt Polizisten

Nachdem ein 30-jähriger Mann im Verlauf des späten Nachmittags am Weingartener Münsterplatz randalierte und mit einem Gegenstand die Scheibe einer Eingangstür an einem Wohnhaus einschlug, flüchtete er zunächst unerkannt. Er konnte nach Angaben der Polizei im Rahmen der sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Gegen 19.40 Uhr verständigten Anwohner erneut die Polizei und meldeten eine randalierende Person im Bereich des Münsterplatzes. Die Beamten trafen schließlich auf den 30-jährigen, alkoholisierten Tatverdächtigen, der an Hand und Stirn blutende Verletzungen aufwies und mutmaßlich für die zuvor gemeldete Beschädigung an der Eingangstür in Betracht kommt. Bei der Ansprache durch die Polizei zeigte sich die Person aggressiv und begann, sowohl eine Anwohnerin als auch die eingesetzten Beamten zu bedrohen und beleidigen. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen. Gegen das Einsteigen in den Streifenwagen setzte er sich mit Fußtritten gegen einen Beamten zur Wehr.

Schlussendlich trat er gegen die Seitenscheibe des Streifenwagens, wodurch diese zerbarst. Ein Beamter zog sich hierbei leichte Gesichtsverletzungen durch umherfliegende Glassplitter zu. Im Verlaufe der weiteren Maßnahmen setzte der Tatverdächtige seine Beleidigungen gegen die eingesetzten Beamten sowie den untersuchenden Arzt fort und musste die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen. Die Polizei Weingarten hat Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.