Betrunkener Radfahrer fährt zur Polizei, um Anzeige zu erstatten

Starken Alkoholgeruch haben Beamte des Polizeireviers Weingarten am Montag gegen 19.30 Uhr bei einem Radfahrer festgestellt, der zur Dienststelle geradelt war, um eine Anzeige zu erstatten. Wie die Polizei berichtet, ergab ein Alkoholtest bei dem 55- Jährigen knapp 2,5 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme in einer Klinik an und behielten das Fahrrad des Mannes ein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.