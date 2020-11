Betrunkener Radfahrer beschäftigt Polizei

Auf Trab gehalten hat ein 28-Jähriger die Polizei am Sonntag gegen 19.30 Uhr. Laut Polizeibericht, war der Mann mit seinem Fahrrad gestürzt und wurde von einem Unbekannten angesprochen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Fußgänger dem Radfahrer ins Gesicht geschlagen haben soll und flüchtete. Eine Fahndung verlief erfolglos. Die Polizeibeamten stellten beim Radfahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu zwei Promille. Da sich der Mann den Polizeibeamten gegenüber immer aggressiver verhielt und er diese wiederholt beleidigte, wurde von einem Richter der Gewahrsam angeordnet. Bei den darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen griff er einen Polizeibeamten an. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 28-Jährige wurde hierbei ebenfalls leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.