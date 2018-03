In Gewahrsam genommen wurde am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ein sichtlich betrunkener 50-jähriger Mann, der zuvor in der Waldseer Straße Passanten massiv anpöbelte und sich immer aggressiver verhielt. Das berichtet die Polizei. Er durfte die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.