Betrunkener nüchtert im Gewahrsam aus

Den Montagnachmittag hat ein stark alkoholisierter 47-Jähriger in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Weingarten verbracht, nachdem er in der Dieselstraße in Weingarten versuchte, gegen den Willen seiner Partnerin in deren Wohnung zu gelangen. Das teilt die Polizei mit.

Vorangegangen waren demnach Streitigkeiten über die Alkoholisierung des Partners.

Nachdem sich der Betrunkene auch durch die hinzugerufenen Polizeibeamten nicht in seinem Vorhaben umstimmen ließ, wurde er bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.