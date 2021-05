Ein Motorradfahrer ist in Weingarten gestürzt und hat sich schwer verletzt. Er war betrunken, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte am Montagmorgen gegen 1.25 Uhr an der Kreuzung Waldseer Straße/Trauben zwischen Weingarten und Baienfurt vermutlich die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er musste mit einem Unterschenkelbruch ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 0,94 Promille.