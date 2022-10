Betrunkener mit Pistole sorgt in Weingarten für Aufsehen

In Weingarten hat in der Nacht auf Samstag ein Mann mit Pistole für Aufsehen gesorgt. Bürger hatten der Polizei einen Hinweis gegeben, dass ein Mann in der Kanalstraße mit einer Waffe in der Hand liege. Die Polizei fand gegen Mitternacht einen 22-jährigen Mann in Weingarten, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Zwar habe der Mann beim Eintreffen der Polizei keine Waffe mehr gehabt, allerdings hätten die Beamten verbotene Betäubungsmittel in geringer Menge vorgefunden.

Mann muss in Ausnüchterungszelle

Die vom Anrufer beschriebene Waffe, fanden die Beamten in der Nähe auf. Es handelte sich um eine Softair-Pistole. „Da der Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und sich in diesem Zustand nicht alleine überlassen werden konnte, musste der sich zudem aggressiv und uneinsichtig verhaltende Mann in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in einer Zelle ausgenüchtert werden“, heißt es dazu im Bericht der Polizei.

Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen habe er die eingesetzten Beamten bedroht und aufs Übelste beleidigt. Die Polizei leitete gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz, sowie wegen Bedrohung und Beleidigung ein.