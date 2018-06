Betrunkener Lkw-Fahrer flüchtet vor Polizei

Wegen Trunkenheit im Verkehr wird ein 28-jähriger Mann angezeigt, der am Samstag gegen 1.45 Uhr nach einer Verfolgungsfahrt in der Waldseer Straße von Polizeibeamten gestoppt wurde.

Der Pkw-Lenker war den Polizisten zuvor aufgefallen, weil er laut Polizeibericht in Ravensburg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Baienfurt unterwegs war. Der Mann fuhr außerdem über die Kreuzung Waldseerstraße/Lägelerstraße, obwohl die Ampelanlage dort schon seit längerer Zeit für ihn Rot zeigte. Daraufhin wurde das Blaulicht und das Anhaltesignal „Stopp Polizei“ eingeschaltet. Der Mann setzte die Fahrt aber mit erhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Baienfurt fort und überholte kurz vor dem Ortseingang noch ein weiteres Fahrzeug. In die Ortschaft raste er mit fast unverminderter Geschwindigkeit hinein.

Erst nach der Einmündung Waldseerstraße/Friedhofstraße verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit und hielt kurz darauf am rechten Straßenrand an. Beim Gespräch konnte laut Polizeibericht Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab rund 0,9 Promille, woraufhin die Polizisten eine Blutentnahme anordneten. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.