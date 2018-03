Ein 22-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 18.45 Uhr im Bereich der Zeppelinstraße in Weingarten verhaftet worden. Der Betrunkene war laut Polizeibericht mehrfach vor fahrende Autos gelaufen. Passanten verständigten die Polizei und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Streife fest. Ein Richter ordnete anschließend den Gewahrsam bis zum kommenden Morgen an.