Betrunkener Fahrer fährt in Weingarten Auto an

Ein 56-jähriger Audifahrer hat am Freitag gegen 19.20 Uhr in Weingarten einen in der Straße Am Bläsiberg geparkten Citroen angefahren. Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem Fahrzeug Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zeugen beobachteten den Vorgang und sahen, wie sich der Audifahrer von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei ermittelte den vermutlichen Unfallverursacher wenig später und stellte fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Der 56-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus dem Bodenseekreis ein. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 in Verbindung zu setzen.