Betrunkener beleidigt Polizisten

Über 3,3 Promille hat laut Angaben der Polizei der Alkoholtest eines 49-Jährigen ergeben, der am späten Mittwochabend gegen 22 Uhr von Beamten des Polizeireviers in Gewahrsam genommen werden musste. Der Wohnsitzlose, der sich im Eingangsbereich eines Einkaufmarkts in der Promenade aufhielt und sich selbst nicht mehr auf den Beinen halten konnte, war dennoch in der Lage, die Polizisten mit Kraftausdrücken zu beleidigen. Der Mann, der die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte, wurde deshalb angezeigt.