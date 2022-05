Betrunkener Autofahrer will zu Fuß flüchten

Ein 45 Jahre alter Mann wurde am frühen Montag von der Polizei in Gewahrsam genommen, nachdem er betrunken gefahren war und anschließend flüchten wollte.

Wie die Polizei berichtet, wurde eine Streife auf den Fahrer kurz vor 23 Uhr im Stadtgebiet von Weingarten aufmerksam und wollte den Mann kontrollieren. Dieser missachtete sämtliche Anhalteweisungen der Beamten, fuhr auf ein Grundstück und versuchte von dort zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten stoppten den 45-Jährigen nach kurzer Verfolgung. Der Grund für seine Flucht wurde schnell klar - der Mann, der zudem keinen gültigen Führerschein besitzt, war mit einer Atemalkoholkonzentration von weit mehr als 2,5 Promille unterwegs.

Nach Polizeiangaben verletzte sich der Mann bei der vorläufigen Festnahme leicht. Zur medizinischen Behandlung und Blutabnahme wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung wurde der Mann im Anschluss an die Untersuchung von den Beamten in Polizeigewahrsam genommen und musste die Nacht zur Ausnüchterung in einer Arrestzelle verbringen. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Führerschein zu. Außerdem hat er mit einem Kostenbescheid für die unfreiwillige Übernachtung zu rechnen.