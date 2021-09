Betrunkener Autofahrer stiehlt Herbstdekoration

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Diebstahls hat sich ein 74 Jahre alter Mann zu verantworten, wegen dem die Polizei am Montagabend in den Veit-Stoß-Weg ausrücken musste. Der Senior war gemeldet worden, nachdem ihn Zeugen dabei erwischten, wie er die Herbstdekoration eines Geschäfts, bestehend aus Kürbissen und einer Mistgabel, stehlen wollte. Weiter soll der 74-Jährige bereits am Vortag mehrere Kürbisse, die zur Dekoration gedacht waren, gestohlen haben. Da die Polizisten zudem schnell bemerkten, dass der 74-Jährige betrunken war und zuvor mit dem Auto zu dem Geschäft gefahren ist, musste er eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, wie die Polizei mitteilt.