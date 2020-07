Betrunkener Autofahrer rammt gleich sechs Fahrzeuge

Ein betrunkener 54-jähriger Mercedesfahrer hat am Sonntag gegen 0.30 Uhr in der Friedhofstraße in Weingarten gleich sechs Fahrzeuge gerammt. Wie die Polizei mitteilt, schrammte der Mann die Am Straßenrand geparkten Autos nacheinander und verursachte dabei einen geschätzten Schaden von rund 20 000 Euro.

An seinem Fahrzeug sei ein Schaden von circa 15 000 Euro entstanden. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, war der Mann war so stark betrunken, dass er sich noch vor Ort mehrmals übergeben musste. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen. Sein Auto musste abgeschleppt werden.