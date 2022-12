Betrunkener Autofahrer greift Polizei an

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein Autofahrer, der am Mittwochabend von der Niederbieger Straße abkam. Der 69 Jahre alte Fahrer war laut Polizeibericht anderen Verkehrsteilnehmern bereits zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Als er dann in der Niederbieger Straße nach einem Fahrmanöver in der Wiese landete, verständigten sie die Polizei und nahmen dem Fahrer die Autoschlüssel ab. Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert mehr als einem Promille anzeigte, musste der 69-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und zwei Blutproben abgeben. Während der Maßnahmen im Krankenhaus wurde er zunehmend aggressiv, beleidigte die Polizisten und griff einen der Ermittler unvermittelt an. Verletzt wurden die Polizisten durch den Angriff nicht.

Der 69-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen, unter anderem wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf die Polizei, zu rechnen. Sollten die Blutproben bestätigen, dass er während der Autofahrt deutlich alkoholisiert war, kommt auch noch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf ihn zu.