Betrunkener Autofahrer erwischt

Deutlicher Alkoholgeruch schlug Polizeibeamten am Montag kurz nach 18 Uhr bei der Kontrolle eines 54-jährigen Suzuki-Fahrers im Stadtgebiet entgegen. Da ein Atemtest weit über ein Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik an. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.