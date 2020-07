Betrunkener Autofahrer beißt Polizisten

Bei einer Kontrolle hat ein 46-jähriger Autofahrer am späten Mittwochabend in der Lehenstraße in Weingarten einen der Polizisten gebissen. Im Vorfeld der Tätlichkeit wurde die Polizei von Zeugen darüber informiert, dass der 46-Jährige betrunken mit seinem Auto fuhr und danach durch aggressives Verhalten auffiel.

Bei der Kontrolle des Verkehrssünders stellten die Beamten laut Bericht deutlichen Alkoholgeruch fest. Als sie ihn auf seiner Terrasse darauf ansprachen, wollte sich der Mann in seine Wohnung zurückziehen und die Tür hinter sich schließen. Das konnte die Streife verhindern. Dabei wiedersetzte sich der Mann und biss einen der Beamten in den linken Unterarm und verletzte den anderen leicht am linken Sprunggelenk. Am Ende klickten die Handschließen.

Wegen Verdacht des Nachtrunks ordnete die Polizei die Entnahme von zwei Blutproben an. Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und einem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte werden folgen.