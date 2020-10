Betrunkene Männer prügeln sich und solidiarisieren sich dann gegen die Polizei

Zwei betrunkene Männer mit nacktem Oberkörper wurden dem Polizeirevier Weingarten am Freitag gegen 11 Uhr im Stadtgarten in Weingarten gemeldet. Die Beamten trafen dann auch drei junge Männer an und kontrollierten sie.

Währenddessen wurden zwei 20-jährige, stark alkoholisierte Männer zusehends aggressiver und versuchten, sich gegenseitig zu schlagen. Dies konnten die Beamten nur mit Mühe verhindern. Den Platzverweis befolgten die beiden nicht, so dass die Polizisten sie in Gewahrsam nahmen.

Acht Beamte für zwei Randalierer

Beide solidarisierten sich nun gegen die Beamten und traten und schlugen um sich. Nur durch den Einsatz von insgesamt acht Beamten konnten die beiden überwältigt und gefesselt werden. Zusätzlich beleidigten die beiden jungen Männer die Beamten aufs Übelste.

Im weiteren Verlauf beschädigte einer der beiden noch die Gewahrsamseinrichtung im Polizeirevier massiv.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft rechnen und zusätzlich für den entstandenen Schaden aufkommen.