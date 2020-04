Betrunkene Männer ringen miteinander

Mehrere betrunkene Männer sind in der Nacht zum Freitag in der Wolfegger Straße in Weingarten aneinandergeraten. Die Argumente wurden dabei laut Polizie in „Ringkampfmanier“ ausgetauscht. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, stritten mehrere Mitbewohner eines Gebäudes heftig miteinander. Zwei davon trugen gerade einen Ringkampf aus. Die Polizei trennte die beiden Kampfhähne.

Dann begann drinnen die nächste Rangelei. Erst nach einer Festnahme gelang es, den Streit zu schlichten. Einer der Beteiligten erhielt einen Platzverweis. Warum die Männer in Streit gerieten, ist noch nicht bekannt.

Während der Auseinandersetzung trat einer der Beteiligten eine Wohnungstür ein. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.