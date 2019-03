Betrunkene Jugendliche sind an Fasnet ein Problem

Weitestgehend friedlich und unspektakulär. So fällt das Urteil der Polizei in Weingarten zur zurückliegenden Hochfasnet aus. „Es war ruhig. Aus polizeilicher Sicht war es eine gute Fasnet“, sagt Weingartens Polizeirevierleiter Nicolas Riether. „Die Leute waren auf die Fasnet eingestellt und nicht auf Krawalle.“ Allerdings: Betrunkene Jugendliche rücken immer stärker in den Fokus der Polizei. Denn auch in diesem Jahr waren wieder stark alkoholisierte 15- bis 17-Jährige unterwegs. Gerade Wolpertswende, das wie Bad Waldsee und Aulendorf ebenfalls zum Einzugsgebiet des Weingartener Reviers gehört, häuften sich die Fälle.

So wurden am Freitag bei der Dorffasnet mit Narrensprung im Wolperstwender Ortsteil Mochenwangen gleich mehrere stark betrunkene Jugendliche von der Polizei erfasst. So hatte ein 15-jähriges Mädchen 2,0 Promille Alkohol im Blut. Ein 16-jähriger Jugendlicher war mit 1,4 Promille unterwegs und ein anderer Minderjähriger soll gar drei Promille gehabt haben, wobei Riether diesen Wert bezweifelt. Doch dass solche Dimensionen offensichtlich nicht völlig abwegig sind, bewies ein 17-Jähriger, der in Aulendorf mit 2,6 Promille gemessen wurde.

Mehr entdecken: Polizei verhindert Massenschlägerei nach Wangener Narrensprung

Etwas weniger betrunken war ein 15-jähriger Jugendlicher in Baienfurt mit 1,2 Promille. „Das größte Problem waren tatsächlich wieder Jugendliche und Alkohol“, sagt Riether, dessen Kollegen auch wieder mit speziellen Jugendteams vor Ort waren. „Wir wollen das Komasaufen verhindern.“

Jugendliche vertragen Alkohol erschreckend gut

Allerdings sind viele Jugendliche den Alkohol wohl schon so gewöhnt, dass sie ihn teilweise besser vertragen als manch ein Erwachsener. „Für die Menge, die einige da getrunken haben, standen die noch ganz gut da“, sagt Riether, der versichert, dass der Narrensprung in Mochenwangen damit auch wieder stärker in den Fokus der Polizei gerückt ist und damit Berg als kleinen Hotspot abgelöst hat. Konkrete Ursachen für diese Verlagerung kann Riether nicht ausmachen, doch könnte die gute Erreichbarkeit von Mochenwangen für Jugendliche aus dem Schussental sowie aus dem Hinterland ausschlaggebend gewesen sein. „Es sind aber immer ein paar wenige, die da Ärger machen“, relativiert der Revierleiter.

In Weingarten selbst konnten solch extreme Ausreißer nach oben derweil nicht festgestellt werden. Interessant ist aber, dass gerade in Sachen übermäßiger Alkoholkonsum es meist keine Narren sind, die auffällig werden. „Das sind meist keine Hästräger, sondern eher Personen, die nichts mit der Fasnet am Hut haben, sondern sie nur als Anlass zum Trinken nehmen“, sagt Riether.

Weniger Probleme gab es in diesem Jahr mit Drogen, Alkohol am Steuer oder aber auch schweren Körperverletzungen. Kleinere Auseinandersetzungen gehörten dazu, meint Riether, Massenschlägereien oder besonders heftige Prügeleien habe es dieses Jahr aber nicht gegeben. Ohnehin helfen die Erfahrungen der vergangenen Jahre bei der Einsatzplanung. „Wir konzentrieren uns auf die Orte und Veranstaltungen, bei denen wir glauben, dass es Ärger geben könnte“, sagt der Revierleiter. Insgesamt haben er und seine Kollegen 21 Fasnetsveranstaltungen begleitet, teilweise drei bis vier zeitgleich.

Mehr Jugendliche in Baden-Württemberg wegen Alkohol im Krankenhaus