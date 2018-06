Betrunkene geraten aneinander und prügeln sich

Nach erheblichem Alkoholkonsum sind am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr zwei Männer im Alter von 30 und 38 Jahren in der Karlstraße in Weingarten aneinandergeraten. Das berichtet die Polizei.

Nach einem zunächst verbal geführten Streit, den nach bisherigen Erkenntnissen der 38-Jährige provoziert hatte, wurden die beiden Männer offenbar handgreiflich. Wie aus dem Polizeibericht weiter hervorgeht, erlitt bei dieser Auseinandersetzung der 38-Jährige Verletzungen im Gesicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.