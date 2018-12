Unverkennbar betrunken war eine 47-Jährige, als sie mit ihrem Auto am Sonntag gegen 5 Uhr auf das Gelände der Tankstelle in der Waldseer Straße in Weingarten gefahren war. Sie wurde dabei laut Polizeibericht von einem Zeugen beobachtet. Dieser informierte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,8 Promille.