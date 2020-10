Betrunken zum Bäcker gefahren

Kaum auf den Beinen halten konnte sich am Sonntag gegen 8 Uhr ein 37-Jähriger, der mit seinem BMW zu einer Bäckerei in der Maybachstraße gefahren war. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen, heißt es im Polizeibericht. Auch auf die Beamten wirkte der Mann deutlich betrunken, er verweigerte jedoch einen Alkoholtest. Deshalb ordneten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik an.