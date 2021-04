Fast zwei Promille hatte ein 19-jähriger Fahrradfahrer am Sonntag kurz nach Mitternacht intus, als er von einer Polizeistreife in Weingarten wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert wurde. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.