Betrunken einen geparkten Mercedes angefahren

Der 55-jährige Fahrer eines Nissan fuhr laut Polizeibericht am Freitagabend gegen 22 Uhr die Laurastraße aus Richtung Schlier in Richtung Innenstadt und stieß am Beginn des Stadtgebietes alkoholbedingt auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz Vito.

An beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand beim Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von etwa 14 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Dem Unfallverursacher wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund des am Unfallort durchgeführten Atemalkoholtestes ist damit zu rechnen, dass die Untersuchung der entnommenen Blutprobe eine Blutalkoholkonzentration von über 2,5 Promille ergeben wird, so die Polizei.