Betrüger ergaunern EC-Karten eines Weingarteners

Ein angeblicher Bankmitarbeiter und ein falscher Polizist haben in Weingarten am Donnerstagmittag drei EC-Karten eines 85-jährigen Rentners ergaunert.

Zunächst erhielt der Mann laut Polizei den Anruf eines falschen Bankmitarbeiters, der ihm vorgaukelte, dass von seinem Konto eine Überweisung im hohen vierstelligen Euro-Bereich veranlasst worden war. Um der Sache Glaubwürdigkeit zu verleihen, rief bei dem 85-Jährigen kurz danach ein vermeintlicher Kriminalbeamter an. In dem Gespräch überzeugte der Betrüger den Rentner, seine EC-Karten an einen Bankmitarbeiter herauszugeben. Dieser angebliche Angestellte seiner Hausbank nahm die Karten kurz nach 14 Uhr in Empfang. Der Schwindel flog auf, als der 85-Jährige bei seiner Hausbank nachfragte. Seine Karten ließ er sofort sperren, sodass ihm kein Vermögensschaden entstand.

In diesem Zusammen weist die Polizei darauf hin, niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen an der Haustüre auszuhändigen. Im Zweifelsfall sollte immer das zuständige Geldinstitut oder die Polizei verständigt werden.