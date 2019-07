Betriebe setzen auf Duale Ausbildung

Kurz vor den Sommerferien verzeichnet die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) insgesamt 1768 neu eingetragene Ausbildungsverträge (Stichtag: 30. Juni). Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von 9,1 Prozent.

„Derzeit gehen aber täglich weitere Verträge bei uns ein und bis Ende September rechnen wir mit rund 600 weiteren neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Der Zuwachs ist besonders in neuen oder neu geordneten Berufen festzustellen, weshalb wir damit rechnen, dass auch zum Jahresende ein Plus stehen wird“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Professor Peter Jany. Die Zahl der Verträge im Beruf Fachinformatiker sei um fast 50 Prozent von 57 auf 85 gestiegen. Bei den Industriekaufleuten seien es 171 Verträge in diesem Jahr gegenüber 133 zum 30. Juni des Vorjahrs.

„Die Betriebe setzen verstärkt auf die Duale Ausbildung, um ihren hohen Fachkräftebedarf zu decken. Für alle, die sich jetzt noch überlegen, eine Ausbildung zu beginnen, stehen die Chancen gut, einen Platz zu finden“, so Jany weiter. Allein auf der IHK-Lehrstellenbörse (www.ihk-lehrstellenboerse.de) sind für einen sofortigen Ausbildungsbeginn derzeit 157 freie Plätze eingetragen. Weitere offene Ausbildungsstellen vermittelt auch die Agentur für Arbeit.

Bei den gewerblich-technischen Berufen sind laut IHK zum Stichtag 819 Verträge verzeichnet. Die Zahl sei im Vergleich zum Vorjahr (744 Verträge) mit einem Plus von zehn Prozent stark gestiegen. Dieser Zuwachs gehe auf die Metall-, Textil- und Chemieberufe zurück, aber der größte Zuwachs sei bei den Fachinformatikern zu verzeichnen. „Bei den Metall- und Elektroberufen rechnen wir in diesem und vor allem im nächsten Jahr mit einer weiteren Steigerung aufgrund der neuen Zusatzqualifikation zur Digitalisierung. Hier sind wir auf einem guten Weg zur Abdeckung der neuen Anforderungen unserer Betriebe“, so Jany.

Bei den kaufmännischen Ausbildungsberufen verzeichnet die IHK einen Zuwachs um 6,8 Prozent von 779 auf 832 Verträge. Dieser Zuwachs sei in allen Sparten zu finden außer im Einzelhandel. „Wir wissen aus der IHK-Lehrstellenbörse, dass es im Einzelhandel auch jetzt noch freie Ausbildungsplätze gibt. Der Rückgang von 118 auf 89 Verträge im Beruf Kaufmann/-frau im Einzelhandel und von 69 auf 55 im Beruf Verkäufer/-in ist also nicht auf ein fehlendes Angebot zurückzuführen, vielmehr fehlen die Bewerber,“ sagt Jany. Erfreulich hingegen sei der erste Zuwachs seit einigen Jahren bei den Bankkaufleuten von 72 auf 96 besetzte Ausbildungsstellen.

Bei den Hotel- und Gaststättenberufen sei der hohe Bedarf an Fachkräften und Auszubildenden ungebrochen. „Mit 117 Ausbildungsverträgen, gegenüber 97 im Vorjahr, haben wir hier ebenfalls eine erfreuliche Situation. Es geht vor allem bei den Berufen der Hotelfachleute und Restaurantfachleute aufwärts, wenngleich es immer noch zu wenige Auszubildende für den hohen Bedarf sind. Vor allem Köche sind gesucht“, erklärt Peter Jany.

Einen positiven Effekt sieht er auch bei der Integration von Flüchtlingen in Ausbildung. Hier gebe es einen Zuwachs von mehr als 20 Prozent zu verzeichnen. Auch die Unterstützung der Schulen in der Berufsorientierung mittels Bildungspartnerschaften und der Besuch vieler Ausbildungsbotschafter in den Schulen seien wertvoll.

Eine neue Kampagne für die Ansprache der Eltern wurde 2018 gestartet (www.ja-zur-ausbildung.de). „Wir müssen stärker auch die Eltern informieren, da diese die Berufsorientierung wesentlich beeinflussen. Nach vielen sinnvollen Aktivitäten an den Schulen werden wir zukünftig die Elternarbeit intensivieren. Dazu suchen wir Senior-Ausbildungsbotschafter/-innen. Dies sind Personen, die ihren Berufsweg den Eltern aufzeigen und somit deutlich machen, was mit einer Dualen Berufsausbildung erreicht werden kann“, appelliert Jany.