Besucher feiern Weingartener Stadtfest im Regen

Nach zwei Jahren Corona-Pause durfte in Weingarten am Stadtfest nun wieder gefeiert werden. Trotz bescheidener Wetterbedingungen und fünf Vereinen weniger kam zumindest auf dem Löwenplatz Stimmung auf. Am Samstag wurde zudem der bisherige Stadtfestausschuss-Vorsitzende Adolf Mayer-Rosa verabschiedet.

Dieses Jahr haben der Narrenverein Wikinger, die Stadtgarde, der Skiverein Welfen, die Schussa-Gugga und der Schwimmsportverein dem Stadtfest abgesagt. Dort wo noch vor vielen Jahren „Highlife“ war und sich Hunderte in der gesamten Innenstadt von Weingarten aufhielten und feierten, ist heute nicht mehr viel. Inzwischen zentriert sich das Stadtfest fast schon ausschließlich auf den Löwenplatz sowie die Kirchstraße und die Zeppelinstraße. Nicht zu vergessen: der Flohmarkt im Stadtgarten. Obwohl das Stadtfest im Vergleich zu den 1990er-Jahren deutlich geschrumpft ist, machen die teilnehmenden Vereine das Beste daraus.

Adolf Mayer-Rosa als Stadtfest-Vorsitzender verabschiedet

Adolf Mayer Rosa hatte bereits im Jahr 2020 angekündigt, seinen Posten als Vorsitzender im Stadtfestausschuss Weingarten nach ganzen 35 Jahren aufzugeben. Nun, coronabedingt zwei Jahre später, wurde Mayer-Rosa am Samstag offiziell in den „Stadtfest-Ruhestand“ versetzt. Ein letztes Mal eröffnete er das Stadtfest mit einem Bieranstich. Ein paar kräftige Schläge gegen das Bierfass, Schaum – und offiziell war es eröffnet, das Weingartener Stadtfest 2022.

Adolf Mayer-Rosa war sichtlich gerührt. Es war sein letztes Stadtfest als Vorsitzender. (Foto: Florian Bodenmüller)

Unterstützung bekam er dabei von Stadtrat Bernd Junginger. Für sein langjähriges Engagement bekam Mayer-Rosa Danksagungen aus allen Reihen des Weingartener Stadtlebens. Mayer-Rosas Posten als Stadtfest-Vorsitzender übernimmt nun Wolfgang Zimmermann, der noch bis 2019 Vorsitzender des Narrenvereins Bockstall war. Zimmermann dankte Mayer-Rosa mit einem extra für ihn komponierten Lied. Von der Stadt bekam Adolf Mayer-Rosa einen besonderen gravierten Bierkrug.

Narrenverein Bockstall und SV Weingarten sind zufrieden

„Die Leute haben gefeiert wie früher“, ist Marco Gärtner, Vorsitzender des Narrenvereins Bockstall, überzeugt. Der Narrenverein Bockstall bewirtet seit Jahren den Löwenplatz, mehrere Bands von Rock über Blasmusik sorgen samstags und sonntags am Stadtfest für Stimmung.

„Trotz des Regens war es abends dann proppevoll. Nach den zwei Jahren Corona hat man gemerkt, dass die Besucher wieder feiern wollen“, sagt Gärtner im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Rund 400 Besucher haben auf dem Löwenplatz bis spät in die Nacht getanzt, gelacht und gefeiert. „Das war einfach schön“ so Gärtner. Am Sonntag haben die „Bockställer“ zudem ihre berühmte Taufe durchgeführt.

Musikbands sorgten für Unterhaltung – trotz Regens. (Foto: Florian Bodenmüller)

Auch der SV Weingarten mit seinem Stand in der Kirchstraße freute sich über viele Besucher. „Es war einfach schön, mal wieder zu feiern und bekannte Gesichter zu treffen“, sagt SV-Weingarten Vorstand Markus Holletzek. Er sei der Stadt und allen Organisatoren sehr dankbar, dass das Stadtfest nun nach zweijähriger Pause wieder stattfinden konnte.

Malteser ziehen positive Resonanz

Dass am Stadtfest für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt wird, ist klar. Für die Gesundheit der Besucher sorgten die Malteser. „Wir sind sehr zufrieden und hatten das Stadtfest über keine größeren nennenswerten Einsätze“, bilanziert Christoph Diller, Leiter Einsatzdienste der Malteser-Kreisgliederung Ravensburg-Weingarten. Auch für den Sicherheitsdienst Alpha-Sicherheit war das Stadtfest ruhig und friedlich.

Die Stimmung war am Samstagabend hervorragend. (Foto: Florian Bodenmüller)

Flohmarkt hatte es am Samstag schwer

Wegen des Regens hatten es die Standbetreiber auf dem Flohmarkt am Samstag zwar schwer, konnten sich dafür aber am Sonntag über viele Besucher freuen. Gegen Mittag blickte nach dem Regen die Sonne durch die Wolkenschicht, was zahlreiche Besucher in den Weingartener Stadtgarten lockte. Von Kinderartikeln, historischen Gegenständen bis zu nützlichen Alltagsgegenständen war auf dem Flohmarkt vieles geboten.