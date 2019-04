Besondere Hilfe für Menschen mit Behinderung

Umfassende, kostenlose Hilfe in schwierigen Lebenslagen, das hat sich die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) auf die Fahnen geschrieben. Das zusätzliche, von Leistungsträgern nicht abhängige, Beratungsangebot gibt es seit Juni letzten Jahres in Weingarten. Es hat seine Anlaufstelle im Stadtbüro des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben (KBZO) in der Schützenstraße 5, ist aber für den ganzen Landkreis zuständig. Im Besonderen wollen Corinna Mader und Anita Schäfer von der der EUTB Weingarten die Menschen mit Unterstützungsbedarf erreichen, die noch nicht von Hilfssystemen profitieren.

Ob Kinder oder Erwachsene mit Behinderung, Senioren nach Schlaganfall, Unfallopfer, chronisch Kranke oder Angehörige der Betroffenen: Jeder mit Teilhabeeinschränkung und Rehabilitationsbedarf kann sich Rat und Hilfe bei der EUTB holen. Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Beratungsstelle arbeitet ergänzend zu anderen Beratungsangeboten, ist unabhängig und gehört zu keinem Leistungsträger. Wenn auch der Grundsatz der EUTB, eine Anlaufstelle für alle zu sein gilt, hat das Weingartner Büro doch den Beratungsschwerpunkt auf Körper- und Mehrfachbehinderungen, die Ravensburger Stelle hingegen auf psychischen Problemen.Die Beratungspalette der EUTB Weingarten ist breit und reicht von Wohnen über Schule, Gewalt, Freizeitgestaltung, Assistenz, bis zu Partnerschaft, Elternschaft, Sozial- und Lebensberatung, um nur einiges zu nennen. Die beiden Fachkräfte Corinna Mader und Anita Schäfer wollen besonders Personen ansprechen, die sich in ihrem schweren Schicksal noch alleine gelassen fühlen und bislang in keinen Hilfssystemen sind.

Das Besondere bei der EUTB-Beratung ist die sogenannte Peer-Beratung, das heißt Betroffene beraten Betroffene. „Das holt die Menschen nochmal ganz anders ab, wenn man selbst auch die Erfahrungen gemacht hat“, sagt Mader. Wichtig ist ihr und ihrer Kollegin, dass die Beratungen auf Augenhöhe geschehen. Es soll nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden werden. Die Fachkräfte setzen auf Stärkung der Eigenverantwortung. „Wir wollen Menschen wieder in die Kraft bringen, die Dinge selbst zu regeln“, sagen beide. Das umfassende Hilfsangebot sieht auch Begleitung bei Behördengängen vor oder Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen. Und wer nicht in die Beratungsstelle kommen kann, dem bietet EUTB auch Hausbesuche an. Dabei sind die im vergangenen Jahr durch das Bundesteilhabegesetz geschaffenen Einrichtungen eng vernetzt mit anderen Beratungsstellen. Sie sehen sich als Lotsen, die Menschen zu den für sie passenden Hilfeleistungen bringen. „Wir vermitteln weiter an bestehende Angebote“, betont Schäfer.

Sie würden sich als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu vorhandenen Diensten sehen. Wichtig ist den Beraterinnen, deren Arbeitgeber der Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderungen ist, dass die Betroffenen keine Schwellenängste haben, sondern mit all ihren Sorgen und Nöten zu Ihnen kommen können und kein Thema dabei tabu sein muss.