Besitzer beobachtet Fahrerflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Opel am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Dominikus-Zimmermann-Straße in Weingarten verursacht. Der Unbekannte streifte einen VW, der ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt war, am linken Heck. Das teilt die Polizei mit.

Der Besitzer des VW konnte den Unfall zwar beobachten, aber kein Kennzeichen ablesen. Seinen Angaben zufolge soll es sich beim Unfallverursacher um einen älteren Mann handeln.