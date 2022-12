Besinnlicher Advents-Kaffeenachmittag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während draußen die ersten Schneeflocken fielen, füllte sich am 10. Dezember langsam der festlich geschmückte Saal im Best Western Hotel in Weingarten. Rasch waren alle Tische belegt. 55 VdK-Mitglieder waren der Einladung der Vorsitzenden Christa Rommel gefolgt. „Wir möchten bei einem gemütlichen Advents-Kaffeenachmittag ein paar schöne Stunden mit Ihnen verbringen“, hatte sie im Einladungsschreiben formuliert. Tatkräftig unterstützt wurde sie bei der Organisation von ihrer Stellvertreterin Gudrun Marx.

Festliche Akkordeonklänge eröffneten die Veranstaltung. Christa Scholz und ihre Tochter Sonja spielten virtuos und untermalten dadurch den stimmungsvollen Nachmittag. Die Tische waren liebevoll dekoriert. Man fühlte sich sichtlich wohl. Bei Kaffee und leckerem Kuchen wurde angeregt geplaudert.

Trotz aller Festlichkeit wurde auch daran erinnert, in welch schwierigen Zeiten wir momentan leben. Weihnachten, Frieden für alle, dieser Wunsch prägte die Veranstaltung.

Was ein Brief ans Christkind auslösen kann, war in einer Adventsgeschichte zu hören. Sie barg nicht nur eine tiefe Wahrheit, sondern endete auch mit einem leisen Schmunzeln.

Jetzt folgte ein Weihnachtswunschkonzert. Das Duo Scholz spielte allerlei Weihnachtsweisen. Spontan wurden Liederwünsche der Mitglieder erfüllt. So lebte die besinnliche Weihnachtszeit auf. Von „Leise rieselt der Schnee“ über „Oh, du fröhliche“ ging es in den weißen Winterwald, um „alle Jahre wieder“ die brennenden Kerzen am Weihnachtsbaum zu bestaunen. Am Ende der Feier verabschiedete sich Christa Rommel mit dem Gedicht „Ein bisschen Frieden“ und sprach damit allen aus dem Herzen.

Zum Schluss spielte Christa Scholz das Lied „Süß singt der Engel Chor“, das ihre Tochter als Gesangssolistin vortrug. Und wie sagte ein Mitglied beim Heimgehen? „Es war so schön und gemütlich. Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Jahr“.