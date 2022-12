Besinnliche Weihnachtsfeier vom VdK OV Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorsitzende Karin Maucher begrüßte die Anwesenden im voll besetzen Welfensaal des Kultur- und Kongresszentrums in Weingarten. Sie freute sich, dass so viele der Einladung gefolgt sind nach zwei Jahren Corona-Pandemie. Nach der Begrüßungsrede durch die Vorsitzende gedachte man mit einer Schweigeminute unseren verstorbenen Mitglieder.

Über die Grußworte der Kreisverbandsvorsitzenden Hannelore Sieling freute sich die Vorsitzende und bedankte sich dafür. Combo 19 unter der Leitung von Stefan Miehle, die mit weihnachtlichen und anderen schönen Liedern das Programm ergänzte, erfreute die Anwesenden sehr. Hannelore Sieling und Stefan Miehle sangen im Duo schöne Lieder. Nach der Pause las Sabine Prang eine Weihnachtsgeschichte vor. Alle hörten gespannt zu. Prima hat sie das gemeistert.

Nach der Danksagung und Verabschiedung begann der Losverkauf. Jedes Los hatte einen Gewinn, weil wir wieder so viele Lose hatten (800 Stück). An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Tombolaspender, die es uns wieder ermöglicht hatten, dass wir eine so schön bestückte Tombola herrichten konnten.

Auf die am Eingang ausgehängte Spenderliste, auf der alle Geschäfte aufgeführt sind, wurde hingewiesen und empfohlen, diese Geschäfte beim nächsten Einkauf zu berücksichtigen. Die Vorsitzende bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Kommen und wünschte ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.