Berauschter Autofahrer fährt Verkehrsschild um

Mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer gestanden, der am Dienstag gegen 23 Uhr in der Boschstraße in Weingarten ein Verkehrsschild umgefahren hat.

Der 31 Jahre alte Skoda-Fahrer flüchtete nach dem Unfall laut Polizei zu Fuß. Daraufhin bat er einen Bekannten zur Unfallstelle, um die Polizei, die zwischenzeitlich von den Anwohnern verständigt wurde, zu beschwichtigen. Der Unfallfahrer stellte sich etwa drei Stunden nach der Kollision bei der Polizei und gab an, einem Mädchen mit Hund ausgewichen zu sein und deshalb den Unfall verursacht zu haben.

Nachdem Tests bei dem 31-jährigen Mann sowohl positiv auf Alkohol wie auch auf unterschiedliche Drogen reagierten, wurden ihm zwei Blutproben in einem Krankenhaus entnommen. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.