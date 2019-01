Berührendes Märchen – Ein Abend voller Emotionen

Einen musikalisch sehr berührenden Abend gestaltete die Tschechische Oper Prag zusammen mit dem Opernhaus Liberec in der über dreieinhalbstündigen Oper „Rusalka“ von Antonín Dvořák in tschechischer Sprache. Eine große Leistung für ein Tourneetheater: ein durchdachtes Bühnenbild mit beeindruckenden Kostümen, eine ganz aus der Musik heraus motivierte Inszenierung von Martin Otava, und von Dirigent Martin Doubravsky sensibel musikalisch geleitet. Der nicht ganz voll besetzte Saal folgte dem Geschehen auf der Bühne jedenfalls bis zum Schluss mit großer Spannung und spürbarer Emotion.

Das Thema ist die alte Sage der Undine, ein mittelalterlicher Stoff mit antiken Wurzeln. Die Nixe, ein Wassergeist, im Tschechischen „Russalka“, verliebt sich in einen Prinzen, der täglich in ihrem See badet, und möchte ein Mensch werden. Dazu muss sie die Hexe Ježibaba um Hilfe bitten, die ihr den Wunsch unter der Bedingung, stumm zu bleiben, erfüllt. Rusalka wird also, der menschlichen Sprache nicht mächtig, zu einer Fremden, der Spottlust der Gesellschaft ausgesetzt und verlassen von der Zuneigung ihres wankelmütigen Prinzen, der sie wegen einer koketten Fürstin schnell aufgibt. Sie kann und darf nicht zurück in ihr altes Leben, ihre Familie hat sie verstoßen, weil Rusalka ein anderes, unbekanntes Leben vorzog – denn die Gesetze ihres Clans sind unabänderlich. Dieses Thema kommt uns bekannt und aktuell vor. Und so weit müssen wir uns nicht zurück erinnern, dass das auch hier ein typisches Frauenschicksal – seltener ein Männerschicksal – bedeuten konnte. Viel sagt diese Geschichte auch aus über das (Un-)Verständnis von Natur in der Gesellschaft, das Verhältnis zum Fremden, der anders ist und verstoßen wird.

Aber was Dvořák daraus musikalisch macht, ist einfach überwältigend. Er führt mit seiner vielseitigen Tongebung das Ohr auf eine so zwingende Art durch die Handlung, dass es sich der Poesie und Schönheit dieser musikalischen Sprache gar nicht verschließen kann. Für die Welt der Wasserwesen, sprich der Natur und ihrer Gewalten, die den weitaus größeren Teil der Komposition einnimmt, wählt Dvořák eine komplexe Melodik, die moderne Harmonik und Rhythmik auf höchst inspirierende Weise einflicht; die Welt der Menschen charakterisiert er mit starken Bläsern, Pauken und einer konventionell derberen Tongebung.

Darstellung überzeugt

Diesen Kontrast subtil auszuformen, war die Leistung des Orchesters und des Dirigenten sowie der prächtigen Stimmen des Wassermanns (Pavel Vančura), einem mächtigen und immer differenzierten Bass, und der bösen Hexe Ježibaba (Kateřina Jalovcová), einer Sängerdarstellerin par excellence mit einem vollen Mezzosopran. Tomáš Černý als Prinz steigerte sich im Laufe des Abends, obwohl sein etwas kantiger Tenor in der Höhe sichtlich Mühe hatte. Allen voran war es jedoch der immer sichere Sopran von Barbora Řeřichová in der Titelrolle der Rusalka, die sowohl gesanglich wie darstellerisch überzeugte. Wie sie zum Beispiel das innige Flehen um ihre Menschwerdung im Lied an den Mond, liegend auf dem Holzsteg, interpretierte, rang ebenso Bewunderung ab wie ihr stummes, verzweifeltes Spiel inmitten der abweisenden Gesellschaft am Prinzenhof. In drei Farben ist sie gekleidet – in das Türkis der Nixe, das Weiß der Frau ohne Identität und zum Schluss in das Grau des Irrlichts, das den Menschen den Tod bringen muss. Eine symbolische Farbpalette für die ganze Inszenierung: grell aufreizendes Rot für die schöne fremde Fürstin (Miroslava Časarová), die auch als zweite Elfe auftritt, Ultramarinblau für den Wassermann, der Hof ganz in Burgunderrot. Und auch in den kleineren Nebenrollen wie dem Jäger und Förster (Daniel Kfeliř) oder dem Küchenjungen (Eva Kyvalová) erfreute das Ensemble. Anhaltender und begeisterter Applaus für einen gelungenen Opernabend.