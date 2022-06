Bei einem Unfall, den ein 59-Jähriger mit seinem VW Crafter am Donnerstag kurz nach 9.30 Uhr beim Rückwärtsfahren in Weingarten verursacht hat, ist Sachschaden in Höhe von insgesamt 5500 Euro entstanden. Laut Polizeibericht wendete der Mann sein Auto auf einem Parkplatz in der Boschstraße und prallte gegen einen geparkten Fiat. Während an diesem ein Schaden von rund 5000 Euro entstand, wird dieser am VW auf 500 Euro geschätzt.