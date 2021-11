Beim SV Weingarten soll der Knoten platzen

Der SV Weingarten hat am Samstag (14.30 Uhr) den SV Dettingen zu Gast. Die Dettinger sind nach mehreren Corona-Fällen in ihren Reihen wieder fast vollzählig. Weingartens Trainer Nico Bruno geht mit ganz neuen Ambitionen in die Landesligapartie gegen Dettingen.

Das Spiel des SVD gegen Heinstetten am vergangenen Wochenende war abgesagt worden, nachdem in der ersten und zweiten Mannschaft der Dettinger acht Corona-Fälle aufgetreten waren – allesamt sogenannte Impfdurchbrüche. Mittlerweile sind sieben der acht betroffenen Spieler wieder durch einen negativen PCR-Test freigetestet. „Die Voraussetzungen sind natürlich alles andere als optimal, weil einige Spieler seit zwei Wochen nicht mehr trainiert haben“, sagte Dettingens Spielleiter Ernst Weiß der „Schwäbischen Zeitung“. „Jetzt müssen wir aber mit der Situation umgehen.“

Genau gegenläufig ist die Lage in Sachen Trainingsbeteiligung beim SV Weingarten. Während das Trainerteam Giuliani/Müller von Saisonbeginn an damit zu kämpfen hatte, dass kontinuierlich nur sechs, sieben Mann bei den Einheiten anwesend waren, meldet Interimscoach Nico Bruno jetzt fast volles Haus: „In der letzten Woche hatten wir im Schnitt 17 Spieler, in der laufenden sogar 19 Spieler im Training – das ist eine sehr gute Beteiligung.“

Weil die zweite Mannschaft spielfrei ist, hat Bruno drei Mann von dort nach oben gezogen und hofft, auf diese Weise gegen Dettingen eine gut gefüllte Bank zu haben: „Wenn wir Tempo brauchen, können wir reagieren – und wenn wir Ruhe am Ball brauchen, auch.“ Den Schwerpunkt hat der neue Trainer auf Geschwindigkeit beim Umschaltspiel gelegt. Und er will in die Köpfe seiner Spieler: „Da sind nach den vergangenen Wochen und den vielen Niederlagen viele Verkrampfungen“, meint Bruno und stellt fest: „Das wird von Tag zu Tag besser.“

Der Trainer geht mit ganz neuen Ambitionen in die Partie gegen Dettingen: „Ich will in jedes Spiel gehen, um zu gewinnen“, betont Bruno, schränkt allerdings ein: „Das ist natürlich kein Selbstläufer. Wir sind uns bewusst, dass wir nicht die stärkste Mannschaft der Landesliga sind.“ Anknüpfen will Bruno gegen Dettingen an die Leistung aus der ersten Halbzeit in Weiler: „Ich wünsche mir, dass endlich der Knoten platzt – und man merkt, dass die Jungs das auch wollen.“