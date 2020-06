Beim Ladendiebstahl ertappt

Nachdem eine 26-jährige Frau laut Polizeibericht am Samstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Ettishofer Straße mehrere Getränkedosen in ihre Tasche gesteckt und damit die Kasse ohne zu bezahlen passiert habe, sei sie vom Ladendetektiv angesprochen worden. Als die Tatverdächtige daraufhin zu flüchten versuchte, hielt sie der Detektiv am Arm fest. Die 26-Jährige konnte sich jedoch losreißen und ihre Flucht fortsetzen. Nachdem es dem Angestellten gelang, die Frau erneut festzuhalten, kam es zu einem Gerangel, bei der beide zu Boden fielen und die Tatverdächtige nicht nur auf den Ladendetektiv einschlug, sondern auch mit den Füßen nach ihm trat. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die mutmaßliche Ladendiebin wieder beruhigt.

