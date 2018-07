Beim Konzert dreht sich alles um die Liebe

Veronika Läpple, Sängerin aus Leutkirch, und Johannes Baiker, Kantor der Evangelischen Kirchengemeinde Weingarten (am E-Piano) erfreuen ihr Publikum seit zehn Jahren immer wieder mit ihrer vielseitigen Musik. Am kommenden Freitag, 28. Januar, geben sie um 19 Uhr im Rahmen der Vesperkirche in der Evangelischen Stadtkirche Weingarten eine Auswahl ihrer Lieblingsstücke zum Besten. Auf dem Programm stehen Lieder über Liebe & Co. aus allerlei Zeiten und Kulturen . Aber Vorsicht: Ihre Freude an der Musik kann ansteckend sein. Neben Stücken aus der jüdischen Kultur, mal feierlich-hebräisch, mal tragisch-sephardisch, vor allem aber in fetzigem Jiddisch, gehören inzwischen auch Bossa, Jazz, Chansons und alte englische Balladen zu ihrem Repertoire. „Baj mir bist du schejn“, „Scarborough Fair“ und „Girl from Ipanema“ – das sind gute alte Bekannte. Aber wer kennt schon: „Oj Mame“, „Abraham avinu“ oder „Die goldene Pave“? An diesem Abend werden Spenden für die Vesperkirche erbeten.