Beim Hemdglonkerumzug haben die Schlafmützen das Sagen

Er gehört zu den Höhepunkten der Weingartener Straßenfasnet, der Hemdglonkerumzug. Und man muss kein Mitglied in der Plätzlerzunft sein, um bei der Parade der Schlafkappen am Gumpigen Donnerstagabend mitzulaufen. Nachthemd, Lärmutensil, Laterne und fertig ist der Glonker, dieses fahle Nachtgewächs. In den 90 Jahren seines Bestehens hat sich der närrische Brauch, der ausnahmsweise mal nicht auf Weingartener Mist gewachsen ist, gewandelt. Geblieben ist das Schaurig-Schöne, das Spiel zwischen Morbidität und Ausgelassensein.

Kein Weingartener Eigengewächs

Mal alle Korrektheit abwerfen, das Business-Kostüm, den Nadelstreifen und in Omas Nachthemd schlüpfen und für einen Abend den Trottel und Nichtsnutz geben. Jahr für Jahr schlüpfen viele Weingartener am Gumpigen Donnerstag begeistert in die Rolle des Hemdglonkers und ziehen lärmend durch die Straßen der Stadt. Der Hemdglonkerumzug ist gemäß dem Archivar der Plätzlerzunft, Andreas Reutter, kein Weingartener Eigengewächs, sondern hatte von der närrischen Hochburg Konstanz aus Anfang des letzten Jahrhunderts das gesamte Gebiet der schwäbisch-alemannischen Fasnet erobert.

Über die Ursprünge gibt es verschiedene Theorien. Am wahrscheinlichsten ist, dass dieser nächtliche Umzug aus Fackelzügen der Gymnasiasten hervorgegangen war, bei dem der Lehrkörper sein Fett wegbekam. Die Weltordnung wurde so auf den Kopf gestellt. Waren es sonst die Schüler, die von den Professoren den Kopf gewaschen bekamen, war es nun umgekehrt. Die Oberen standen am Pranger. Die Hemdglonker karikierten auf Transparenten die Untaten der Lehrer. Große Hemdglonker, auch Gole genannt, trugen häufig den Verspotteten nachgebildete Köpfe. Zur Rüge gesellte sich Lärm, erzeugt durch Blechnäpfe, Topfdeckel oder Kochlöffel.

Erster Hemdglonkerumzug in Weingarten im Jahr 1929

Diese Katzenmusik sollte die Verhöhnung der Personen noch toppen. Nach Weingarten kam das närrische Treiben dann im Jahr 1929, ein Jahr nach Wiedergründung der Plätzlerzunft. Eingeführt vom legendären Zunftmeister Dr. Fritz Mattes, der alte Traditionen, wie die Rathaustänze, wiederaufleben ließ und neue närrische Elemente in die Weingartener Fasnet integrierte. Gab es anfangs Akzeptanzprobleme, wurden die Hemdglonker als „unanständig und unwürdig“ abgetan, war doch bereits Mitte der Dreißigerjahre eine rege Teilnahme bei der Bevölkerung zu verzeichnen.

Vom Erscheinungsbild des Hemdglonkerumzugs hat sich während der Jahrzehnte nicht allzu viel verändert. Nachthemden, Zipfelmützen, Betthauben, Krachmacher und Laternen sind unverzichtbare Kostümierung. Wobei sich die Plätzlerzunft wünschen würde, dass die Nachthemdträger noch mehr Laternen mitführen würden. Bis zu den Fünfzigerjahren waren als Ausdruck großer Narrheit im Übrigen lange Nasen und Zincken angesagt, die Ende der Fünfzigerjahre aber wieder verschwanden.

Sägemehl und Senf

20 Jahre später kam bei dem nächtlichen Spuk Sägemehl und Senf zum Einsatz. Ein Brauch, der nicht lange hielt, weil keiner ihn lustig fand. Ein großer Unterschied zu heute ist, dass einst die vielen Wirtschaften Weingartens in den Umzugsweg miteinbezogen wurden. Man ging zur Hintertür rein und vorne wieder raus. Das war noch zu Zeiten vom Posthörnle, Hirschen, Laura und Neuburgerhof, um nur einige zu nennen.

Heute werden die reichlich dezimierten Lokale nur bei der Brunnenputzete gestürmt. Wieder zum Leben erweckt wurde 2006 der Brauch vor dem Zweiten Weltkrieg, überlebensgroße Hemdglonker mitzuführen. Seither führen drei „Lange Ma“ mit Wackelkopf den Umzug wieder an. 1993 erinnerte man sich ferner des früheren Rügebrauchs. Seit der Zeit verleiht die Plätzlerzunft jedes Jahr den Titel der Schlofkapp an bekannte Zeitgenossen, die sich durch besondere Schlafmützigkeit ausgezeichnet haben und nun zur Strafe beim Hemdglonkerumzug im Bett durch die Stadt geschoben werden. Auf einem Weg, der sich seit ein paar Jahren geändert hat. So starten die Hemdglonker am Münsterplatz. Über Zeppelin-, Garten- und Karlstraße geht es über die Wilhelmstraße zum Gemeindehaus St. Martin, wo die Strassenfasnet am Gumpigen ihr glückseliges Ende nimmt.

Der Hemdglonkerumzug startet am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar, um 18.30 Uhr auf dem Münsterplatz. Noch mehr Laternen und Leuchten würden sich die Veranstalter wünschen.