Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Franz-Beer-Straße in Weingarten ist eine Autofahrerin am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr mit einem vorbeifahrenden Pkw zusammengestoßen.

Sowohl der Fiat der 79-jährigen Unfallverursacherin wie auch der Ford wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf insgesamt knapp 5000 Euro geschätzt.