Etwa 4000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.45 Uhr in Weingarten entstanden, wie die Polizei mitteilt. Ein 36-Jähriger prallte beim Ausparken in der Franz-Beer-Straße gegen den Wagen eines 65-Jährigen. Anschließend verständigten sie die Polizei zur Verkehrsunfallaufnahme.