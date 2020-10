Beim Abbiegen ins Schleudern geraten: Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 22 in der Waldseer Straße in Weingarten ereignet hat.

Laut Polizeibericht war ein 21-Jähriger war mit seinem Auto beim Abbiegen von der Abt-Hyller-Straße ins Schleudern geraten und zunächst gegen einen Bordstein und eine Straßenlaterne geprallt, die aus der Verankerung gerissen wurde. Das Fahrzeug wurde abgewiesen und fuhr gegen einen Baum.

Der junge Mann musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.

An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 zu wenden.