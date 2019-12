Beifahrer bedroht Radfahrer mit Messer

Zeugen sucht die Polizei zu einer Raubstraftat, die sich in der Nacht zum Montag gegen Mitternacht in der Aulendorfer Straße in Weingarten ereignet hat.

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer befuhr nach Angaben der Polizei den entlang der Aulendorfer Straße führenden Fahrradweg in Richtung der Einmündung in die Waldseer Straße. Er wurde hierbei durch einen entgegenkommenden Kleinwagenfahrer gestoppt. Dieser fuhr von der Aulendorfer Straße auf den Fahrradweg und zwang so den Radfahrer zum Anhalten. Anschließend bedrohte der Beifahrer des Kleinwagens den Geschädigten mit einem Messer und zwang ihn zur Herausgabe von Bargeld.

Der Tatverdächtige wurde durch das Opfer als männlich, etwa 1,75 Meter groß und dunkel bekleidet beschrieben. Er habe eine schwarze Schirmmütze getragen und mit osteuropäischem oder russischem Akzent gesprochen. Den Fahrer des Kleinwagens vermochte der Geschädigte nicht zu beschreiben. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen oder das benutzte Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.