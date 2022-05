Bei Weingartener Festpredigt spricht sich Abt für Gesellschaft mit Herz aus

Mit unserem Herzen auf den Pulsschlag Jesu hören und eine Herzlichkeit entwickeln, durch die die Funken der Liebe Gottes sichtbar werden – dazu rief Abt German Erd aus dem Stift Stams in Tirol in seiner Festpredigt am Donnerstag, 26. Mai, in der Basilika Weingarten auf.

Plädoyer für Glaube als Lebenseinstellung

Er sagte am Vorabend des Blutritts: „Es muss uns ein Anliegen sein, mit Herzblut für eine Gesellschaft mit Herz einzutreten.“ Der Einzelne dürfe nicht nur noch Objekt einer auf Maximierung und Profit ausgerichteten Gesellschaft sein, denn eine solche könne keine Beheimatung bieten, die besonders von jungen Menschen gesucht werde.

Der nächsten Generation dürfe nicht nur das Know-how für ein gelungenes Marketing vermittelt werden, sondern auch eine Lebenseinstellung, die im Herzen gründet, so Abt German Erd: „Das Herzblut unseres Glaubens muss in einer permanenten Regelmäßigkeit und in einem gesunden Rhythmus dem Organismus zugeführt werden. Es darf nicht aussetzen.“

Lichterprozession als Gänsehaut-Garant

Nach der Festpredigt begann die Lichterprozession, bei der die Gläubigen mit Kerzen durch die Straßen pilgerten. Der Vorabend des Blutritts ist jedes Mal ein Gänsehaut-Garant, Bilder folgen.