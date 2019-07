Was der Blaue Platz dem jungen Ravensburger Rutenfest-Besucher, das ist der Sportplatz beim Gymnasium für die Jugend beim Weingartener Welfenfest. Zutritt erst ab 14 Jahren. Flaschen und Waffen sind nicht erlaubt. Ein Sicherheitsdienst passt auf. Dafür gab es weichen Alkohol hinter dem Absperrgitter zu kaufen. Und jede Menge Musik mit absurd schrägen Texten. Ein Kurzbesuch am Freitagabend.

Die Ameisen scheinen völlig verrückt geworden zu sein. In unfassbarer Menge rücken sie aus allen Ritzen des roten Sportbodens an, überfallen Rucksäcke, huschen Fußknöchel hinauf, nicht einmal Bierbecher sind vor den schrecklich erfahrenen Biestern sicher. Vorausgesetzt, die Ameisen haben keinen besonderen Sinn für Musik, darf davon ausgegangen werden, dass weder Songtitel wie „Liebe ist, wenn es Landliebe ist“ noch der „Pleite Track“ für deren irrsinniges Gewusel verantwortlich sind.

Tatsächlich sind nur wenige Jugendliche auf dem Platz. 20, 30 vielleicht. Die, die sich chillig auf dem Boden niederlassen wollen, stehen unvermittelt wieder auf. Jene, die eigens zum Tanzen gekommen sind, müssen Durststrecken überstehen. Zwar legt DJ „Falscher Fuffziger“ durchaus Starqualitäten (Kippe im Mund, eine Hand am Plattenteller, eine in der Höhe) an den Tag und Mainstream Deutsch-Rap à la Fanta4 mit krassen Scratches auf. Dazwischen bleibt dem fast durchweg jungen Publikum nur, den Texten von CRSMTH (gesprochen: Chris Meth) und MARV zu lauschen.

Die geben gleich gegen 19 Uhr in bester Krawallschachtel-Manier zu „Bei uns geht’s eigentlich nur um Drogen“ und rappen über Bitches, brüllen sich gegenseitig „Digga“, „Altaaa“ oder „Pogo“ zu und kennen erstaunlich viele Synonyme für das männliche wie das weibliche Genital. Künstlerisch sparsam, würde der Spießer sagen. Glücklicherweise folgt ein Song, der subtil mit dem gefälligen „In the summertime“-Beat unterlegt ist und sich erstaunlich angenehm in die Gehörgänge schraubt. Dann gibt es irgendwas beinahe Jugendfreies, immerhin lässt der Titel „Harry Potter“ dergleichen vermuten. Weshalb noch nie jemand vorher „Straßenstrich“ auf „Arsch ge***“ gereimt hat, liegt vermutlich daran, dass es so ganz ungeschmeidig wirkt. Und als zwei der Rapper sich dann spaßeshalber ein bisschen dissen –„du hast doch irgendwann mal was ganz Cooles geschrieben…“, lässt das eine gewisse Kommunikationsdisziplin erkennen – und tatsächlich ist der anschließende Song „Weitsicht“ fast so etwas wie ein Liebeslied.

Dass die Sicherheitsvorkehrungen und die vermutlich handverlesenen Künstler auf dem Sportplatz nicht nach jedermanns Geschmack sind, das zeigt ein Blick auf den ans Gymnasium angrenzenden Parkplatz. Hier haben sich abseits des offiziellen Festrummels etliche Grüppchen von Jugendlichen zwischen den geparkten Autos im Schneidersitz niedergelassen. Sich mit Bier von der Tankstelle versorgt. Und sogar ihre eigene, leicht verdauliche Musik mitgebracht. Kein Wunder, dass selbst die Ameisen hier friedlicher sind.