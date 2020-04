An der Einmündung der Ulmer Straße in die Ravensburger Straße sind am Montagmittag in Weingarten zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 13.45 Uhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Fiat Panda in der Ravensburger Straße bei Rot über die Ampel. Dabei nahm er einem aus der Ulmer Straße kommenden Honda, der grün hatte, die Vorfahrt. Die beiden Autos prallten zusammen. Es entstand Sachschadenvon rund 9500 Euro, verletzt wurde niemand.