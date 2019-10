Bei Notfällen ist Philipp Strauß schnell zur Stelle

Das Campus-Leben birgt manchmal Gefahren, teilt der DRK-Kreisverband Ravensburg mit. Medizinische Notfälle reichen demnach von Unterzucker über Asthmaattacken bis hin zu epileptischen Anfällen. Dann seien die First Responder gefragt, die vor dem Eintreffen der Rettungssanitäter helfen. An der Pädagogischen Hochschule (PH) habe Philipp Strauß diesen Dienst maßgeblich mitaufgebaut, der vom DRK-Kreisverband Ravensburg, dem DRK Weingarten, von der PH sowie der RWU Hochschule Ravensburg-Weingarten verantwortet wird. Dafür wurde er nun vom DRK mit der Henry-Dunant-Plakette geehrt.

Philipp Strauß studiert laut Mitteilung Lehramt an der Pädagogischen Hochschule. Als Naturwissenschaftler „durch und durch“ seien Biologie und Physik seine Fächer. Sein Steckenpferd sei auch die Medizin. Durch seine frühere Ausbildung zum Physiotherapeuten habe er intensiven Einblick erhalten. Als etwa 22-Jähriger sei er außerdem mit dem Rettungsdienst in Kontakt gekommen. Durch verschiedene Führerscheine – Moped, Auto, Motorrad, Lkw – habe er immer wieder Kurse in Erste Hilfe vorzuweisen gehabt – ein Ansporn, sich selbst zu engagieren. Erste Hilfe und das Rettungswesen seien seither Themen, für die er brennt.

Der 31-jährige Student finde es daher zum einen wichtig, dass sich werdende Lehrer als Ersthelfer auskennen. Zum anderen obliege es oft den Biologielehrern, Schülern Erste Hilfe näherzubringen. Dieser wollte er laut DRK beim Studium daher mehr Gewicht geben und sie mehr ins Bewusstsein seiner Kommilitonen rücken. Bei seiner Recherche am Campus habe er für sein Anliegen nicht nur viel Zuspruch erhalten, sondern auch Unterstützung von verschiedenen Seiten. Für die Gründung der First Responder seien ein autonom mobiler Defibrillator und ein abschließbarer Schrank für die Ausstattung angeschafft und Parkplätze zur Verfügung gestellt worden.

Bei jedem Start der Erstsemester werbe Strauß für den Dienst. Wer sich interessiert und mitmacht, bekommt nach Angaben des DRK einen Kurs in Erste Hilfe und eine Sanitätsausbildung. Bei der Zusammenarbeit der First Responder von PH und der RWU Hochschule Ravensburg-Weingarten, die den Dienst schon länger installiert hat, beteiligen sich im Schnitt etwa 30 Studenten und Mitarbeiter. Jedes Jahr werden sie zu etwa 60 Einsätzen gerufen. Darüber hinaus begleiten sie rund 20 Hochschulveranstaltungen. Bei Notfällen in Haushalten rund um ihre Ausbildungsstätten helfen sie ebenfalls bis der Rettungsdienst eintrifft. „Wir haben tolle engagierte First Responder, die viel Freizeit einsetzen und mit Herzblut dabei sind“, sagt Philipp Strauß.

Das Engagement hat laut Mitteilung für die Studenten mehrerlei Aspekte: Sie erhalten fundiertes Wissen für ihren künftigen Beruf und retten gleichzeitig womöglich Leben. „Ihre Freude an der Arbeit und Ihr Fleiß sind vorbildhaft“, stellt DRK-Präsident Dieter Meschenmoser vom DRK-Kreisverband mit Stolz fest und zeichnet den Pionier mit der Henry-Dunant-Plakette aus.